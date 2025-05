​TikToki suhtekorraldaja Soomes Christian Hannibal ütles sealsele rahvusringhäälingule Yle, et Kouvolasse ehitatav andmekeskus on osa Cloveri-nimelisest projektist, mille eesmärgiks on tagada Euroopa kasutajate andmete salvestamine ja töötlemine Euroopas. Kokku 12 miljardit eurot maksva projekti kohaselt rajatakse andmekeskused veel Norrasse ja Iirimaale.