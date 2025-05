Sten Pärnits: Ülemiste City valmimiseks kulub veel vähemalt kaks inimpõlve

Mainori asutaja Ülo Pärnitsa poeg Guido Pärnits juhib grupi valdusfirma nõukogu ning arendab Ülemiste keskust. Guido abikaasa Kadi Pärnits on aga Mainori juhatuse esimees ja nüüd juhib nende poeg Sten Ülemiste City arendamist, millega on eelnevalt tegelenud juba kaks põlvkonda Pärnitsaid. Guido on oma poja kohta ütelnud, et Steni tugevusteks on võimekus arendada ärilinnakut, juhtida innovatsiooni ning teenuste ja kogukonna arendusi.