Paeväljale tuleb uus kvartal korterelamute ja äripindadega

Planeeringuga antakse ehitusõigus kuni 16 hoone rajamiseks, mille kõrgus varieerub kolmest kuni kaheksa korruseni. Ala piirneb lõunast Paevälja puiestee 5, 7 ja 9 kinnistutel asuvate endise lennuvälja teenindushoonetega hoonestatud alaga, kus on hiljuti kehtestatud detailplaneering elamute ja ärihoonete ehitamiseks. Kõrgemad, 7- ja 8-korruselised hoonemahud on ette nähtud Narva maantee äärde. Kavandatavate majade võimalikud kasutusotstarbed on korterelamud, ühiskondlikud hooned ning kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja büroohooned.