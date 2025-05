Euroopa Liit võtab 150 miljardi euro suuruse kaitselaenu

Euroopa Liidu Nõukogu jõudis täna kokkuleppele Euroopa julgeoleku tegevuskava (SAFE) rahastamisvahendi suhtes. See tähendab, et Euroopa Komisjon laenab kapitaliturgudelt 150 miljardit eurot, et tagada ELi liikmesriikidele rahalised hoovad investeeringute suurendamiseks sellistes olulistes valdkondades, nagu õhu- ja raketikaitse, droonid ja muu.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et erakorraline aeg nõuab erakorralisi meetmeid. «Tänane kokkulepe kaitsetööstusvalmiduse laenuvahendi SAFE kohta on oluline samm edasi. Euroopa peab nüüd võtma suurema vastutuse oma julgeoleku ja kaitse eest. SAFE'i abil ei investeeri me mitte ainult ELi, Ukraina ja kogu kontinendi tipptasemel kaitsevõimesse, vaid tugevdame ka Euroopa kaitsesektori tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi. Küsimus on kaitsevalmiduses. Küsimus on vastupidavuses. Eesmärk on luua toimiv Euroopa kaitseturg. Euroopa tõhustab oma tegevust eesmärgipäraselt, ühtselt ja selge tegevuskavaga, et saavutada kaitsevalmidus 2030. aastaks,» ütles von der Leyen.