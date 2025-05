«Mul on hea meel tervitada Luminori juhatuses kaht uut liiget, kes aitavad meil jätkata kliendikogemuse edasiarendamist, tugevdada brändi ja kasvatada äritegevust,“ ütles Luminori tegevjuht Wojciech Sass. «Jonna on kogenud ja tulemustele orienteeritud juht, kes mõistab hästi klientide vajadusi ning on näidanud tugevaid tulemusi ärimahtude kasvatamises. Tanel on juba Luminoris töötades tõestanud end kliendikeskse, uuendusmeelse ja tugeva juhina.»