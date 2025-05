Läti minister: Rail Balticu rahast tuleb riigilt 15 protsenti - ​that‘s it!

Õigem oleks küll öelda, et tegu on pigem sümboolse žestiga, mis annab teada, et Eesti diplomaatia on valmis ettevõtjaid igapidi toetama, sealhulgas ruumidega, kus teha kasvõi toote­esitlusi, aga ka pidada koosolekuid ja kohtumisi. Pigem on tegu ikkagi ärisidemete toetamisega poliitilisel tasemel. Eesti äsja renoveeritud saatkond asub otse Riia presidendilossi kõrval.

Valainis on Läti valitsuspartei Roheliste ja Talurahva Liit juhtfiguur, minister on ta olnud peaaegu kaks aastat. Esimese asjana pärisin, kas see on tõsi, et temast saab järgmine peaminister. Kogenud poliitikuna Valainis vaid muigas ja pomises, et need on ainult kuulujutud.