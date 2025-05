Eesti ei plaani nutitelefone koolides keelata – vastupidi. Alates tänavusest sügisest hakkavad 16- ja 17-aastased õpilased saama isiklikke tehisintellekti kasutajakontosid, millega võivad nad õppimisel kasutada maailma tippklassi AI-tööriistu. See on osa uuest riiklikust programmist AI Leap, millega soovitakse aastaks 2027 varustada tehisintellekti oskustega 58 000 õpilast ja 5000 õpetajat.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles möödunud nädalal Londonis toimunud Education World Forumil, et Eesti ühiskond on digivahendite kasutamise suhtes palju avatum kui paljud teised Euroopa riigid. «Meil pole mobiilikeelde, koolid on ise paika pannud, kuidas telefone kasutatakse. Tavaliselt ei kasutata neid vahetundides, aga tunnis küll – kui õpetaja palub,» sõnas Kallas The Guardianile.