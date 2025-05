See on esimene kord pärast Ukraina sõja algust, kui Moskva näitab otseselt sõjalist valmisolekut kaitsta sanktsioonidest mööduvat energiavedu.

«Venemaa saadab nüüd oma varilaevastiku tankereid sõjalise saatjaga kitsastes vetes meie kõrval. See on täiesti uus tase ja väga tõsine areng,» ütles Soome kaitseminister Antti Häkkänen laupäeval Yle saates «Ykkösaamu». Tema sõnul pole Vene sõjaline kohalolek Läänemerel uus, kuid niisugune süstemaatiline relvastatud eskort naftalaevadele on esmakordne.