Euribor langes viimase kahe ja poole aasta madalaimale tasemele

Kaheteistkümne kuu euribor, langes eelmisel nädalal 2,096 protsendini ja kolme kuu euribor 2,04 protsendini. 12 kuu euribor on viimastel päevadel pisut tõusnud ja kolme kuu oma alanenud, mis viitab, et rahaturgudel kauplejate hinnangul on Euroopa Keskpanga (EKP) baasintressimäärade langetamise põhi lähedal. Olukord näin normaliseeruvat, kuna rahaturul on pikemaajalised intressimäärad üldiselt lühemaajalistest kõrgemad.