Balti majandusministrid: kaitsetööstus teenib kõigi kolme Balti riigi huve

Balti regiooni, kui ühtsele turule, rohkemate välismaiste otseinvesteeringute meelitamiseks on oluline edendada kolme riigi ühiseid konkurentsivõimelisi sektoreid, nagu kaitsetööstus, digitaalne innovatsioon, roheline energia ja logistika. See hõlmab integreeritud taristut, oskustööjõudu ja strateegilist asukohta Põhja- ja Ida-Euroopa vahelise ühendusena. Ministrid rõhutasid kiire reageerimise ja paindlikkuse olulisust praeguses keerulises geopoliitilises olukorras.

Eesti majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo rõhutas kaitsetööstuse arendamisele keskendumise ja investeeringute kiire rakendamise olulisust. «Kaitsetööstuse arendamine ja sektori kiire kasvatamine on meie ühine prioriteet nii piirkondliku julgeoleku kui ka konkurentsivõime tugevdamise seisukohast. Kuigi kolme Balti riigi vahel võib valitseda sõbralik rivaalitsemine, on meie kui lähedaste naabrite ja väikeriikide jaoks ülioluline kokku hoida ja tihedalt koostööd teha. Kaitsevaldkonnas teeme kõik endast oleneva, et tõrjuda idast tulevaid ohte, ning seega teenivad meie kaitsetööstuse ettevõtted kõigi kolme Balti riigi huve,» sõnas Keldo.

Läti majandusminister Viktors Valainis tõi välja, et Läti, Leedu ja Eesti peavad NATO põhimõtetele tuginedes ja alliansi tuge kasutades jätkama tööd ühise kaitsepoliitika kallal ja edendama riikide majandusarengut. «Kõigil Balti riikidel on praegu sarnased välispoliitilised eesmärgid ning oluline on ka näidata piirkonna ühtsust ja ühist arusaama riikide majanduste põhifookustest. Seetõttu on mul hea meel näha, et ettevõtete tasandil tehakse aktiivset tööd piirkonna majandusarengu edendamiseks, rakendades piiriüleseid investeerimisprojekte ning tuge pakutakse ka valitsuse tasandil,» ütles Viktors Valainis.