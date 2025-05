Uuring: Eestis on seis Baltikumis kõige nutusem: lõviosa inimestest otsib poest soodustusi

«Vaatame uuringus igal aastal inimeste üldist tunnetust ja suhtumist enda majandusolukorda, koostame selle põhjal optimismi indeksi ja see näitab selgelt, et olukord Eestis on suhteliselt kesine. Leedus näiteks on olukord palju parem ja Läti asub kuskil keskel. Inimestele teevad põhiliselt muret toidu hinnad ja mõistagi ka sõda, mille peale mõeldakse viimase aja uudiste valguses taas rohkem,» märkis Villems

On selge, et kõige enam mõjutab tarbijakäitumist praegusel hetkel siiski selle hind. Mõistagi on paljudel inimestel välja kujunenud meelisbrändid, mida ostetakse ja poeketid, kus enim käiakse, kuid lõppotsuse teeb inimene enamasti siiski selle järgi, kust tal on endale vajalikku toodet võimalik kõige soodsamalt osta. See paneb jaekette ka kindlatele toodetele rohkem sooduseid pakkuma. Need tooted, mis ei ole otseselt hädavajalikud nagu veinid, pitsad, maiustused või krõpsud hinnatakse rohkem alla ning esmavajalike kaupade puhul nagu sool, piim või hambapesuvahendid sooduseid ei vaja, kuna neid ostab tarbija suure tõenäosusega ka niisama.