Šveitsi firma arendab ravimit superbakteri vastu

Šveitsi farmaatsiafirma Roche plaanib pärast edukaid varajasi uuringuid alustada uue antibiootikumi kolmanda faasi kliinilisi katseid. Varasemad uuringud näitasid, et ravimil on potentsiaal võidelda levinud superbakteri vastu, mis teiste ravimite suhtes on muutunud resistentseks.