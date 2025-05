Reisifirma Estravel saab uue juhi

Anne Samlik siirdub nõukogu liikmeks. Ta on töötanud Estravelis juhtivatel ametikohtadel alates 1992 aastast, sealhulgas tegevjuhina alates 2002. aastast. Selle pika perioodi jooksul on Samlik juhtinud ettevõtet läbi mitme olulise arenguetapi, sealhulgas digitaliseerimise, rahvusvahelise laienemise, mitmete majanduskriiside ning struktuursete muutuste.

Anne Samlik on mänginud märkimisväärset rolli kogu Eesti turismisektori kujundamises, olles valdkonna eestkõneleja, uuenduste käivitaja ning rahvusvahelise koostöö edendaja. 2014. aastal pälvis Samlik Eesti presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Aastal 2015 tunnustati teda Eesti Aasta Parima Juhi tiitliga. Tema eestvedamisel on Estravel kasvanud regionaalsest reisibüroost Baltimaade suurimaks ja mõjukaimaks reisiettevõtteks, mille teenuseid on usaldanud sajad tuhanded kliendid nii era- kui ärisektoris.

Kaire Saadi on Estravelis töötanud üle 30 aasta. Tema särav karjäär on hõlmanud mitmeid peaspetsialisti, osakonnajuhataja ja valdkonnajuhi vastutusrikkaid rolle, tehes temast tõenäoliselt parima reisieriala asjatundja Eestis. Viimased kaheksa aastat on Kaire Saadi töötanud müügidirektorina, millest viimased kolm aastat juhatuse liikmena. Ta on olnud võtmeisik uuenduslike ideede elluviimisel ja uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamisel.

Estraveli juhatuse esimees Aivo Takis märkis, et Kaire puhul on tegemist unikaalse kombinatsiooniga uskumatust kogemustepagasist ning kõrgema pilotaaziga mõtlemisest, mille tõestuseks on tal taskus muuhulgas matemaatiku ja IT diplomid. «Mul on väga hea meel, et Kaire juhtimisel saab Estravel jätkata oma edulugu ja turuliidri kurssi ning meie kliendid saavad edasi nautida oma harjumuspärast kindlustunnet ja kvaliteetset teenust.»