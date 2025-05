Tabel Romusõidukite hinnad on aastaga kõvasti kukkunud

Tema sõnul mõjutavad paradoksaalselt tollitariifid ka USA enda majandust. Krediidireitinguagentuuri Moody’s hinnangul on kombinatsioon kasvavast riigivõlast ja Trumpi kavandatud maksukärbetest, mis on vaid osaliselt rahalise katte saanud, viinud USA krediidireitingu langetamiseni. Lisaks on USA tarbijakindlus langenud kaheksa aasta madalaimale tasemele.

Roostevaba teras on tugeva surve all. Nõudlus ja hinnad püsivad madalal ning tootjad on sattunud karmile konkurentsitandrile. «Nikkel jätkab isegi üllatavalt nõrgalt, langedes aprillis veel seitse protsenti, kuigi arvati, et nüüd on jalad põhjas ja rohkem pole võimalik. See võib viidata fundamentaalsele muutusele turul, kus ringlusse võetud materjalide turg on nüüd nii suur, et vajadus uue nikli järele lihtsalt puudub,» märkis Kollamaa.