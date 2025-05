Venemaal on värbamine äri - mehi meelitatakse preemiate nimel sõtta

Paguluses tegutsev uudisteportaal Vjorstka paljastas reedel, et Moskvas on levimas valeinfot sisaldavad töökuulutused, mille kaudu meelitatakse inimesi allkirjastama lepinguid, mis lubavad tagalas kõrgepalgalist tööd. Platvormidel nagu Avito postitatud kuulutustes lubatakse tööd tagalas, ent allikate sõnul on tegemist Vene kaitseministeeriumi alltöövõtjate initsiatiiviga, mille eesmärk on paisutada värbamisstatistikat ja tagada värbajatele preemiate laekumine, edastas The Moscow Times.