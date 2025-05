Vene droonid suudavad üha edukamalt läbida Ukraina elektroonilise sõjapidamise (EW) kilbi ja selle põhjus peitub selles, et droonid on varustatud sihtmärkide tuvastamise võimekusega ka võrguühenduseta režiimis. Teisisõnu: kui droon kaotab sideme juhiga, suudab ta siiski iseseisvalt leida ja rünnata sihtmärki, näiteks elektrijaama, vahendas The Kyiv Post.

Kuigi tehisintellekti kasutamise ulatus Venemaa droonides on seni jäänud ebaselgeks, toob Breaking Defense välja, et juba praegu on nähtavaid märke autonoomia kasvust. Kui suudetakse ühendada iseseisev navigeerimine ja sihtmärkide visuaalne tuvastus, võib droon tegutseda ilma inimese sekkumiseta. See sillutaks tee niinimetatud drooniparvedele – koordineeritud ja omavahel suhtlevate autonoomsete droonide rünnakugruppidele.