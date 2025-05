VIDEO Kinnisvarapension ja kiirem naasemine II sambasse - pensionisüsteemi ootavad mitmed muutused

«Viis aastat tagasi lammutati ära kolmest sambast koosnev pensionisüsteem, mis oli väga täpselt välja planeeritud ja garanteeris, et kõikidel inimestel on kindel sissetulek. Tänane valitsuskoalitsioon võttis väga selgelt vastu otsuse, et me taastame teise samba ja need, kes tänaseks on lahkunud teisest sambast saavad varem tagasi tulla,» rääkis ta.

Koalitsioonis otsustati, et koostöös pankade ja kindlustusandjatega arendatakse välja kinnisvarapensioni ehk siis pensionitüüp, kus inimesed saavad kindlustada oma tulevikku pensioni oma kinnisvaraga. Kinnisvarapensioni pensioni põhimõte on see, et kui otsustad minna 70-aastaselt pensionile, siis pangaga kokkuleppe kohaselt võib täiendavaid makseid saada olemasoleva kinnisvara tagatisel. See omakorda tähendab seda, et päritava kinnisvara väärtus väheneb. See lahendab Eestis probleemi, kus pension on väike, kuid inimestel on samas vara.