Tehisintellekti pidur: miks AI-d peksavad järjest enam segast

Ekspertide hinnangul on AI maailmas suurte üldmudelite aeg läbi saamas ja järjest enam kesknduvad arendajad spetsialiseeritud, kindlat ülesannet täitvatele mudelitele.

Aastaid oli arusaam lihtne – mida rohkem andmeid ja arvutusvõimsust, seda parem mudel. Kuid selle loogika piirid on nüüd kätte jõudnud. Suurte keelemudelite arendajad seisavad silmitsi murega, kus iga järgmine arengusamm toob järjest väiksemat kasu. OpenAI GPT-4 on küll võimekam kui tema eelkäija, kuid areng on olnud oodatust väiksem.