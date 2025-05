Koolidesse tuleb drooniõpe – Eestil on vaja palju droonispetsialiste

Erukolonelist riigikogu liige Peeter Tali (Eesti 200) ütles, et projekti taga on asjaolu, et Eestil on drooninduse vallas poliitiliselt korrektselt öeldes veel metsikult arenguruumi. «Ukrainlased on hinnanud, et Eestis peaks olema umbes tuhat droonioperaatorit, mistõttu me peame kiiremini edasi liikuma,» rääkis ta.