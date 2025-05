Põhjamaade kaitsetööstur: kui Euroopa tahab võita järgmist sõda, peame tegema seda

«Me ei saa enam sõltuda üksnes Ameerika Ühendriikidest ega ühestki teisest välisriigist. Euroopa peab muutuma kaitsevallas iseseisvamaks,» ütles Voutilainen. Tema sõnul on koostöö USAga endiselt oluline, kuid Euroopa peab suutma tegutseda ka iseseisvalt. «Peame suurendama koostööd omavahel ja samal ajal hoidma suhteid Ameerikaga võimalikult headena,» lisas ta.

Hetkel see kahjuks nii ei ole. Voutilaineni sõnul on üks Euroopa kaitsesektori suurimaid väljakutseid killustunud laskemoona- ja relvasüsteemide tootmine. Selle mõju on selgelt näha Ukrainas, kus lääne relvasüsteemide omavaheline sobimatus põhjustab logistilisi õudusunenägusid. Süsteemide kokkusobimatus raskendab operatsioone ja viib väärtusliku laskemoona raiskamiseni.