Boršiindeks Venemaal on aastaga kasvanud 87 protsenti

Rosstati andmetel maksis 12. maiks 2025 valge peakapsas Venemaal keskmiselt 75,2 rubla kilogrammi kohta, mis on 56,8 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Tavalise sibula hind ulatus samal ajal 72,3 rublani kilogrammi eest, kasvades aastaga 87,2 protsenti. Kartuli hind tõusis veelgi jõulisemalt – 89,8 rublani kilogrammi kohta, mis tähendab 166 protsenti hinnatõusu võrreldes eelmise kevadega.

Niinimetatud «boršiindeksit» on kasutatud majandusliku heaolu näitajana Ida-Euroopa riikides, kuna traditsioonilise supi koostisosadeks on igapäevased toiduained, mis leiduvad enamikes piirkonna köökides, kirjutas The Moscow Times.