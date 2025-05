Galerii Tallinnas esitleti Lux Express Superior kahekorruseliseid busse

Koos uute busside kasutuselevõtuga loodi ka uus teenuskontseptsioon – Lux Express Superior, mis vastab veelgi enam tänapäeva reisijate ootustele. Bussides on panoraamvaatega lagi, mis muudab reisimise avaramaks ja mugavamaks. Igal reisijal on isiklik meediaekraan Bluetooth-ühendusega, mis võimaldab valida endale sobiva meelelahutuse. Samuti on igas bussis kohvimasin, kust saab kogu reisi vältel värskelt jahvatatud ubadest valmistatud kvaliteetset kohvi.

Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on uute busside investeeringul kaks missiooni. «Kuna bussireisijate arv järjest kasvab, siis on loomulikult meie üks eesmärk teha kõik selleks, et kõik soovijad saaksid Tallinnast ja Tartust bussi peale ka neil tipptundidel, kui nõudlus on kõige suurem,» ütles Roos. «Aga samavõrd tähtis on meie jaoks Eesti liikuvussüsteemi tõstmine uuele väärtus- ja kvaliteeditasemele. Me näeme, et investeerides järjest mugavamatesse bussidesse, suudame me veenda inimesi loobuma oma isiklikust autost, et nad eelistaksid linnade vahel liikumiseks mugavat ning keskkonna ja rahakoti jaoks säästlikumat reisibussi.»