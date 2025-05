Suur jäätisestatistika: eestlased nõuavad uusi maitseid, aga jäävad ikka truuks oma vanale armastusele

Kui tavapäraselt on jäätisemüük juba maikuus tõusuteel, siis tänavune kevad-suvine periood on olnud erinev. «Üks peamine müüki pärssiv tegur on külm kevad. Hetkel on jäätiste müügimahud 20 protsenti väiksemad võrreldes eelmise aastaga, sest ilmad on lihtsalt nii külmad,» selgitab Prisma kategooriajuht.

Postimees kirjutas apriilis , et Prisma otsustas langetada erinevatel tootegruppidel hindu 16–50 protsenti. Kaupluseketi teatel on tarbijate kindlus vähenenud ja see on langetanud nende müüginumbreid. Prisma Peremarketi juhatuse esimees Ilkka Alarotu ütles, et Eestis oli ligi kolmeaastane majanduslangus, mis käis käsikäes üldise hinnatõusuga ning seetõttu on tarbijate olukord halvenenud. Majanduslangus on nüüdseks lõppenud, kuid tarbijate olukorra paranemist Alarotu sõnul veel kuskilt ei paista. «Turul on halvad ajad, on palju ebakindlust,» lausus Alarotu . Tema sõnul ostavad kliendid järjest vähem toitu ja soodsamaid tooteid, sest neil on majanduslikult raske.