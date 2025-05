Lõunanaabrite liiklustrahvid: mis juhtub, kui rendiauto gaasipedaal põhja vajutada?

Suvekuudel tõuseb Europcari andmetel rendiauto kasutajate liiklustrahvide hulk ligi 50 protsenti. «Kõige sagedasem rikkumine on kiiruse ületamine. Üks levinumaid eksiarvamusi teises riigis saadud kiiruskaamera trahvi kohta on, et selle pärast ei pea muretsema. Tegelikkuses liigub info tänapäeval kiiresti ja jõuab lõpuks ikkagi rendiauto kasutajani,» selgitas Rebane.