SEB: Targad annavad Eestile keerulist nõu

Kui nii kokku lepitakse, võib koguda ka habememaksu. Samas on igal maksul mõju. Kõrgete tarbimismaksude puhul on selleks ebavõrdsuse suurenemine, sest inimesed, kes nappide sissetulekute juures on sunnitud enamuse tulust ära tarbima, kannatavad enam, kui jõukamad, kellel raha ka säästmiseks jagub.

Teisalt leidub valdkondi, kus eestlased on maksustamisel vägagi leebed. Neist silmatorkavaim on omandi maksustamine, mis 2023. aasta eelarvetuludest vaid pool protsenti andis. Suur ei ole omandimaksude osakaal küll üheski riigis: suurim on nende proportsioon Suurbritannias, 11%, lähinaabrite juures Soomes vaid 3%, kuid mõne miljardi jätab see valitsusele kätte siiski. Sarnane on pilt ettevõtete maksustamisega, mis meil lähinaabritele mõne protsendipunkti võrra alla jääb. Veel suuremad on käärid palgatulu maksustamises, mis 2023. aastal andis Eestis ligi 19% eelarvetuludest, samas kui Soomes ja Rootsis lähenes see number 30%le.