Intress võib eksitada: kuidas mõista väikelaenu tegelikku kulu?

Kuigi madal intress võib reklaamis tunduda atraktiivne, tuleks vaadata, kuidas seda intressi tegelikult arvestatakse. Näiteks on võimalik kasutada arvestusmeetodit, kus intressi arvutatakse kogu esialgselt laenusummalt, mitte aga ajas vähenevalt laenujäägilt. Esmapilgul märkamatu erinevus võib tähendada sadu eurosid lisakulu.

Mida tähendab intressi arvestamine laenusummalt?

Kui intressi arvestada laenusummalt, jääb igakuine intressimakse kogu laenuperioodi vältel samaks. Selgituseks toome lihtsa näite 3000 euro suurusest laenust, mille aastane intress on 15% ning laenuperiood kolm aastat ehk 36 kuud. Laenusummalt arvestades on intress kolme aasta peale 3000 x 0,15 x 3 ehk 1350 eurot, mis jagatakse 36 kuu peale ära ning igakuiseks intressimakseks kujuneb 37,5 eurot. See summa ei muutu kogu laenuperioodi jooksul ega vähene ka siis, kui suurem osa laenust on juba tagasi makstud.

Mida tähendab intressi arvestamine laenujäägilt?

Kui aga intressi arvestatakse laenujäägilt, väheneb see iga laenu põhiosa tagasimaksega. Mida rohkem laenu tasutakse, seda väiksemaks muutub ka intress. Sellise arvestusviisiga kujuneb eelnevalt toodud 3000 eurose laenu näitel kogu perioodi intressikuluks 744 eurot, mis on peaaegu poole väiksem kui laenusummalt tasutud 1350-eurone intress. Vaatame, seda näidet teise nurga alt. Et saada 744 eurone intressikulu laenu puhul, mille intressiarvestus toimub laenusummalt, peaks aastane intressimäär olema hoopis ca 8,3%.

Ole tähelepanelik «madala intressi» lubaduste osas