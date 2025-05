Schultsil sissetulekut ei ole, võlgu on tal aga kokku ligi 4 miljonit eurot, millest sissenõutavaks on muutunud pea 3,3 miljonit eurot. Kohtumääruses kirjeldas pankrotihaldur Andrus Õnnik, et Schultsil ei ole vara ega vahendeid oma kohustuste tasumiseks.