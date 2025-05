Bitcoini pitsapäev: kuidas kahest pitsast kasvas välja kahe triljoni dollari suurune varaklass

Täna tähistatakse üle maailma Bitcoin Pizza Day’d. See on krüptoraha entusiastide seas legendaarseks saanud päev, mil esmakordselt osteti digitaalse valuutaga reaalne kaup. 15 aastat hiljem, 22. mail 2025, purustas bitcoin uue hinnarekordi. Üks bitcoin on väärt rohkem kui 111 000 dollarit.