E-Eestist e-Aafrikasse: ettevõtted jagavad oma kogemusi

«Meie esimene koostöö Aafrikas oli Namiibiaga, kes on pikalt olnud Eesti jaoks oluline arengukoostööpartner. Oleme seal juurutanud oma andmevahetustehnoloogia UXP, mis on spetsiaalselt eksportturgude jaoks ehitatud edasiarendus Eesti jaoks loodud X-teest,» sõnas Cybernetica andmevahetuse toodete juht Taavi Toomere ning lisas, see võimaldab riigiasutustel omavahel turvaliselt infot vahetada ning seeläbi luua ja pakkuda inimestele senisest mugavamaid ja efektiivsemaid teenuseid.​

Kohalikud partnerid aitavad kultuurisillast üle

Toomere sõnul on suurimad proovikive nii geograafiline kui ka kultuuriline kaugus. «Enamikel turgudel tegutseme koostöös kohalike partneritega. Nad aitavad meil orienteeruda võõras keele- ja kultuuriruumis ning aitavad läbi närida kohalikust bürokraatiast,» sõnas Cybernetica esindaja.

Nii Marokos kui Tuneesias on ta kokku puutunud ka huvitava keelelise aspektiga. «Ajaloolistel põhjustel kasutavad kohalikud nii äris kui riigisektoris palju prantsuse keelt. Samas ei tähenda see, et prantsuse keele oskaja saaks muretult kõigis vestlustes osaleda. Nimelt armastavad kohalikud kasutada segamini prantsuse keelt ja kohalikku araabia keele murret, mistõttu võib lause alata prantsuskeelsena, aga lõppeda hoopis araabiakeelsena,» selgitas Toomere.

Kohalikest omapäradest tõi ta välja ka Keenia mobiilimaksed. «Ülilevinud on M-PESA mobiilimakse, millega saab maksta igale tänavaäärsele puuviljamüüjale, taksojuhtidele, põhimõtteliselt kõigile,» sõnas Toomere.

Praegustest projektidest on veel suure potentsiaaliga koostööprojekt Tuneesia keskvalitsusega ning käimas või kaalumisel mitu erinevat jätkuprojekti olemasolevate klientidega. «Hea on näha, et meie tehnoloogiate ja asjatundmuse vastu on suurt huvi üles näidanud ka meie klientide naaberriigid, kes on märganud, kuidas edukas digiriigi juurutamine on toonud efektiivsuse kasvu ka teistes sektorites ja majanduses üldisemalt,» sõnas Toomere.