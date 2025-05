Notaribürood annavad sünnipäeva puhul üle Eesti tasuta õigusabi

Avatud uste päeval on inimestel võimalik pöörduda ilma eelregistreerimiseta notaribüroosse, kus saab tasuta õigusnõu pärimis-, perekonna- ja kinnisvaraküsimustes ning ka muudel varasuhete korraldamisega seotud teemadel.

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul on notarite huvi, et inimesed ei jääks oma murega üksi. «Õigusabi peab olema inimestele igas Eesti piirkonnas kättesaadav, sest sageli piisab vaid ühest silmast-silma vestlusest, et inimene saaks õigusküsimuses selguse ja teaks, kuidas edasi tegutseda,» ütles ta.