Panga personalijuht avaldab, mida töötajad tegelikult kontori pinksilaua ja snäkkide asemel tahavad

Eesti majanduse jaoks on riiklike strateegiatega vähemalt sama olulised igapäevased otsused tuhandetes väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes üle Eesti. Need on ettevõtted, mis annavad igaüks tööd 10, 30 või ehk ka sadakonnale Eesti inimesele. Just sedalaadi firmad on Eesti majanduse selgroog – ja nemad vajavad lahendusi kohe, mitte aastate pärast.