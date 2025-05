Tallinna Sadam sookvootide seadusest: meil on rohkem naistöötajaid, kui seadus nõuab

Direktiivi alla lähevad vaid suured börsifirmad, kus on üle 250 töötaja ja mille aastakäive on üle 50 miljoni euro või mille aastabilansi kogumaht ületab kokku 43 miljonit eurot. Eestis on selliseid ettevõtteid praegu 12. Üks nendest on AS Tallinna Sadam.