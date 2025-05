Eesti miljardär tahab luua Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust: siia mitte investeerimine oleks allaandmine

«Ma arvan, et Euroopa konkurentsivõime irooniliselt võttes on ainult suurenemas, kui me vaatame viimase paari kuu arengut; kui me vaatame, kuidas Ameerika on kohelnud oma liitlasi. Ma arvan, et tegelikult on praegu Euroopal väga suur võimalus,» sõnas Hinrikus.