Kas Eesti inimesed on väsinud lisatöö tegemisest?

«Ei saa eeldada, et lisatöö on normaalsus. Nagu jutuks on juba olnud, siis inimesed on palgatööl nii ära väsitatud, et väga jaksu enam pole töövälisel ajal veel midagi teha. Kõik peab ju tasakaalus olema – töö, trenn, aeg lähedastele, lugemine, õppimine, puhkus. Kui seda pole, on probleemid kiired tulema,» sõnab üks kogumispäeviklane.

Samas on inimesi, kellele lisatöö on väga sobilik väljund eneseteostuseks, vaba aja sisustamiseks või uute emotsioonide saamiseks. «Lisatöö annab tihti värsket tegutsemislusti ja viib kohtadesse, kuhu muidu ei satuks,» sõnab kommenteerija. Teda täiendab teine grupiliige: «Mina teen lisatööd, töölepinguga kahes kohas (1,0+0,1 kohta), töövõtulepingutega teen veel paari asja. Miks ma lisatööd teen? Sest mul on palju aega ja mulle meeldib mu töö (õpetamine või koolitamine).»

Milline lisatöö end ära tasub?

Uuringute andmed näitavad, et lisatöö tegemise võimalusi on erinevaid ning lisatulu teenimist võidakse ka mitmeti mõista. Näiteks paljude kogumispäeviklaste silmis pole riiete müümine, oma loodud kunsti või ettekasvatatud aiasaaduste müük lisatöö, vaid hobi, mis võib heal juhul ka veidi raha tagasi tuua. Ühtlasi kalduvad grupiliikmed arvama, et need tegevused kõige tulusamad pole. «Käsitöö, taimede müügi ja muu taolise pealt on keeruline teenida, sest materjalikulu on suur ja inimesed hinnatundlikud,» täpsustab üks grupiliige.

Lahendusena tuuakse välja, et oma teadmised käsitööst, taimekasvatusest ja paljust muust saab muuta tulusaks kõrvaltegevuseks. Just oma teadmiste jagamine või ka olemasoleva vara rent on head võimalused teha lisatööd, mis ka tulu toob. Üks kaasamõtleja lisab: «Mis iganes teed, investeeringud rahaliselt või ajaliselt on paratamatud. Küsimus on, mis kõige kiiremini tagasi toob, mis eeldustel (oskused, teadmised) ja tingimustel ning palju endale lõpuks kätte jääb.»