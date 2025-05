Swedbank: teine pensionisammas tuleks taas kohustuslikuks muuta

Swedbank Investeerimisfondide juhi Age Petteri sõnul tõstatus eelmisel nädalal valitsuses taas arutelu selle üle, kas teine pensionisammas tuleks muuta uuesti kohustuslikuks. «Mõte ei sündinud tühjalt kohalt – Eesti Panga analüüsid näitavad selgelt, et vabatahtlik kogumine ei taga piisavat kindlustunnet pensionieas. Teisest sambast väljuvat raha ei investeerita edasi ning kokkuvõttes vaatame tulevikus vastu ohtlikule olukorrale, kus niigi kõige madalama finantstervisega ühiskonnagrupp langeb veelgi raskemasse seisu,» märkis Petter oma värskes arvamusloos.

Tema sõnul oli pensionireformi üheks põhiväiteks individuaalse vabaduse suurendamine. «Usuti, et kui anda inimestele võimalus ise oma rahaga ümber käia, suudavad nad langetada paremaid otsuseid. Andmed aga näitavad, et investeerimine omal käel on jäänud harvaks ning oluline osa pensionirahast kulub tarbimisele või lihtsalt seisab kontol, kaotades inflatsiooni tõttu oma väärtust. Näiteks Swedbanki andmete kohaselt seisab ligi 23 protsenti jaanuaris väljamakstud summast endiselt kontodel,» ütles Petter.