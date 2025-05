Eesti peab valitsuse näpuka pärast värske laskemoonatehase nime muutma

Aprillis kirjutas ERR, et valitsus andis rahandusministeeriumile korralduse luua Eesti esimene laskemoonatehas nimega Hexest AS. Rajatav ettevõte peab hakkama tegelema sõjalise lõhkeaine tootmisega, näiteks põlevkivist. Riigi alginvesteering pidi olema 7,2 miljonit eurot, koguinvesteering kaitseministri hinnangul 120–130 miljonit eurot, kirjutas ERR.

Neljapäevase valitsuse istungi päevakorras on punkt, mis ütleb, et riigi laskemoonatehase nimi tuleb ära muuta. Valitsus andis käsu luua ettevõte 25. aprilli korraldusega nr 81 «Volitus Hexest AS-i asutamiseks ja aktsiakapitali sissemakseks». Nüüd teeb rahandusminister Jürgen Ligi ettepaneku, et valitsus muudaks varasemas korralduses märgitud ettevõtte nime. Põhjus: «kuna äriühingu nimi Hexest AS ei läbinud äriregistri kontrolli – see oli liiga sarnane ühe teise juba registreeritud nimega,» selgitab rahandusminister.