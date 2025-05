Pentagon andis loa: Katari 400 miljoniline luksuslennuk läheb Trumpi teenistusse

Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell kinnitas kolmapäeval avalduses, et kaitseminister Pete Hegseth on vastu võtnud Katari Boeing 747 lennuki, mille väärtus on hinnanguliselt 400 miljonit dollarit, järgides kõiki föderaalseid reegleid ja määrusi. «Kaitseministeerium töötab selle nimel, et tagada lennukile vajalikud turvameetmed ja funktsionaalsed nõuded, mis on vajalikud USA presidendi transpordiks,» sõnas Parnell.