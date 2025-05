Läti välisinvestorite nõukogu nõuab Baltimaade ennetavat toetamist

Läti välisinvestorite nõukogu teatas kolmapäeval, et nende viimase meeleoluindeksi tulemused näitavad kasvavat muret Balti riikide tuleviku pärast. Nõukogu rõhutas, et Euroopa Liit peab Balti riike senisest jõulisemalt toetama, et kindlustada kogu regiooni stabiilsus ja tugevus.