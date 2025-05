Henrik Kalmet ja Mattias Naan: ettevõtted võiksid suurte pidude asemel töötajatele preemiat maksta

Kalmet ütles, et mõni firma teeb oma peo programmi liiga tihedaks, kuid sageli ootavad inimesed vaid normaalset sööki ja võimalust vabas vormis inimestega vestelda. Kuid firmapeo programm võib olla selline, kuhu on tihedalt kokku pandud mustkunstniku ja püstijalakoomiku esinemised ning lõpuks jagatakse töötajatele bongo trummid, et kõik saaksid koos nendega mängida, kirjeldas ta muiates.

Saatejuht Mattian Naan lisas, et tema meelest on see mõnele firmale staatuse näitaja. Samuti nagu see, kui mõni jõukam inimene korraldab enda sünnipäevapeo ja seal peab esinema Smilers.