Euroopa komisjon soovib – ja selle on kinnitanud varem heaks ka Euroopa Liidu riigid – et alates 2027. aastast hakkaks kehtima uus heitkogustega kauplemise süsteem ETS2. Lihtsalt öeldes tähendab see uut CO₂ maksu, mis omakorda teeks kallimaks mootorikütused ning osal juhtudel toasooja.