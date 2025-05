Pensionisüsteemi teise samba reform pani õitsema kolmanda samba

Kolmanda samba pensionifondidesse on võrreldes 2019. aastaga lisandunud üle 130 000 pensioniinvestori. Eriti suure hüppe tegi kolmandasse sambasse investeerijate arvu kasv 2020. aastal, mil see kasvas 2,8 korda, lisandus 76 400 pensionikogujat ja nende koguarv kasvas 119 500 investorini. Ka järgnevatel aastatel on kolmandasse sambasse investeerijate arv märgatavalt kasvanud, samas kui teise sambasse investeerivate inimeste arv on pärast massilist sambast väljumist 2021. aastal jäänud stabiilseks.