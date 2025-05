Ettevõtja: see on ministeeriumi hirmuvalitsus!

Korterelamute haldusteenust pakkuva ettevõtte Kvatro juht Andry Krass ütles, et nende ettevõtet on auditeeritud üle kümne aasta, aga kui nad selle aasta veebruaris oma majandusaasta aruande valmis said, selgus ettevõtjaportaalist, et nende senine audiitor ei tegutse enam. Ootuspärast teadet, et tuleb leida uus audiitor, ettevõte seejuures ei saanud.

«Võtsime siis andmebaasist audiitorite nimed ette ja hakkasime kirju saatma. Esimestele eitavatele vastustele me murelikult ei reageerinud, aga kolme nädala möödudes saime aru, et meil on suur probleem,» rääkis Krass. «Meile ei tehtud selleks ajaks isegi mitte hinnapakkumisi. Muidu on nii, et kui pole aega, tehakse kliendile nii kallis hinnapakkumine, et ta ise loobub, aga nüüd öeldi lihtsalt ei: meie portfell on täis, me ei jõua teha.»