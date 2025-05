Musk lubab Trumpi valitsuse rahastamist kokku tõmmata: arvan, et olen teinud piisavalt

Musk rõhutas, et pikaajaline pühendumus on vajalik nii ettevõtte strateegilise juhtimise kui ka häältekontrolli säilitamiseks, et aktivistidest aktsionärid ei saaks teda ootamatult kõrvale lükata, kirjutas NBC10 Philadelphia. Ta märkis, et küsimus pole rahas, vaid mõistlikus kontrollis tuleviku üle ning et Tesla aktsiahinna volatiilsus seni investoreid ei heiduta​.​