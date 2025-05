iPhone'ide eksport USAsse langes 14 aasta madalaimale tasemele

Hiina nutitelefonide eksport Ameerika Ühendriikidesse on järsult langenud. Aprillis kahanes Hiina päritolu nutitelefonide – sealhulgas Apple’i iPhone’ide – eksport USA turule 72 protsenti, ulatudes alla 700 miljoni dollari. See on madalaim tase alates 2011. aastast.