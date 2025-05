Swedbank investeerimisjutu tegijad külastasid Buffetti üritust

Lennukilt vaadates on Omaha väike ja kõrvaline koht USA keskosas, mis maastiku poolest on Eestile väga sarnane. Suured mäed puuduvad, kuid palju on põlde ja rohelust. Ainult suured teemagistraalid ning autopark reedavad, et oleme siiski jänkidele külla saabunud. Kohalik lennujaam on väga väikene ning peale Frankfurtis ja Chicagos masside seas jooksmist saad end taas õdusalt tunda ja särginööbi koomale lasta. Koheselt hakkavad silma riiulitele laotud Warren Buffetti ja Charlie Mungeri raamatud ning tekib tunne nagu oleks nad ise kusagil siinsamas lähedal.