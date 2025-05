Uuring Kinnisvaraturul oodatakse tehingute kasvu ja hinnatõusu

«Oluline pööre on toimunud ootustes elamispindade ostu-müügihindade osas. Alates 2022. a sügisest on märgatav hulk turuosalisi näinud hinnalanguse riske, mis aga pole realiseerunud. Tõenäoliselt nii majanduskasvu taastumise esmased märgid ja allapoole veerenud euribor on tegurid, mis tänavuseks kevadeks on enamiku uuringus osalenuid pannud ootama tehingute aktiveerumist ja elamispindade hinnatõusu,» kommenteeris Tõnu Toompark.