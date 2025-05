Pean tunnistama, et kuigi 10-11 protsendine tootlus näib kinnisvaraarendajate võlakirjadel suur number, pean neid liiga riskantseteks. Kui kõik läheb hästi, toob see vaid piiratud tulu. Samas riskantsuselt on need sarnasemad omakapitali investeeringutega. Selleks on nagu riski arvestades tootlus tagasihoidlik.