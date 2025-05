Eamets: väljastpoolt paistab Eesti majanduse pilt süngem kui seestpoolt vaadates

«Kui me siia kõrvale paneme Eesti Panga prognoosi, mis oli 1,5 protsenti, ning rahandusministeeriumi prognoosi, mis oli 1,7 protsenti, siis on välismaised prognoosid oluliselt pessimistlikumad. Tõele au andes tuleb mainida, et rahandusministeeriumi kriisistsenaariumi järgi võib Eesti majandus sellel aastal kasvada 1,3 protsenti. Bigbank pakkus käesoleva aasta jaanuaris Eesti tänavuseks majanduskasvuks 0,9 protsenti. Kui nüüd natuke üldistada, siis võib öelda, et mida hiljutisemad prognoosid on, seda pessimistlikumad nad ka on,» rääkis Eamets.