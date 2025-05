ALTERNATIIVTURG Algab ehitusmaterjalide tootja Primostari aktsiapakkumine

«Primostar Group on välja töötanud ja patenteerinud uuendusliku keskkonnasäästliku lahenduse maa-aluste raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisolatsiooni valdkonnas, pakkudes laialt levinud rullmembraanile kaasaegset ja jätkusuutlikku alternatiivi, mis vähendab CO₂ emissiooni kuni 95%, on kuni poole odavam ja mille paigaldamisele kuluv tööaeg on ligikaudu viis korda lühem. “Primostari poolt patenteeritud toode WPM on juba edukalt kommertskasutuses Eestis ja lähiriikides, kus müügimahud näitavad pidevat kasvu. Meie siht on globaalne ehitusturg ning just rahvusvahelise laienemise tagamiseks soovime kaasata kapitali ja noteerida grupi aktsiad Nasdaq First North nimekirjas,» räägib Primostari asutaja ja juhatuse liige Indrek Uusalu.