Pangakelmuste hulk tõusis sel aastal järsult, üks ohver kaotas koguni 220 000 eurot

Tkatšenko lausus, et kindlasti tasub meeles pidada ja ka vanematele lähedastele edasi öelda, et pangatöötajad ega üksi muu ametnik ei küsi mitte kunagi pangakonto PIN-koode ega palu neid endale saata. Samuti on kindlasti tegemist pettusega, kui raha soovitakse kätte saada sulas näiteks kulleri vahendusel. «Alati võib kahtlaste tehingute osas üle küsida ka otse oma pangast. Pank ei pahanda ettevaatlikkuse peale, kui neilt küsida, kas tõesti nemad talle helistasid,» ütles Tkatšenko.

Üha rohkem tuleb ette ka mitme-astmelisi pettused, kus esmalt helistab väidetav mobiilsideoperaator ja veenab, et teenuslepingut on vaja uuendada ning kannatanu peab selle kinnitama enda PIN-koodidega. Teinekord võivad kelmid väita kannatanule, et Omniva kontorisse on saabunud pakk või tähitud kiri ning tuleb ütelda isikukood. Muuhulgas toimub petukõnesid, kus helistatakse ettekäändel, et isiku elektriarvesti tuleb vahetada ning vajalike toimingute läbiviimiseks palutakse kannatanul sisestada PIN-koode. Pärast kannatanuga esmase kontakti loomist ning isikuandmete kättesaamist või PIN-koodide sisestusi helistatakse väidetavalt pangast ning öeldakse, et isiku kontol toimuvad kahtlased tehingud või isiku nimel soovitakse laenu vormistada ning turvalisuse mõttes tuleks kannatanu raha ohutule kontole edasi kanda. Teinekord palutakse kannatanu pangakaardid või kontol olev raha sularahas anda üle kullerile, kes toimetab need turvalisse kohta.